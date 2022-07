„Gentleminions“-Trend

Familien flüchten aus Kino: Jugendliche benehmen sich in Karlsruher Kino daneben

Familien flüchten vor fliegendem Popcorn – was an sich wie eine Filmszene klingt, ist tatsächlich in einem Karlsruher Kinosaal passiert. Ein Handyvideo hält die Verwüstung fest. Jetzt äußern sich die Betreiber zu den Hintergründen.