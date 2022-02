Unterstützung für Familien

Wie der Kinderzuschlag Karlsruher Familien aus der Klemme helfen kann

Manche junge Familie bekommt in und um Karlsruhe keine Mietwohnung und stottert stattdessen einen Kredit für eigene vier Wände ab. Was viele nicht wissen: Ein Antrag auf Kinderzuschlag bei der Familienkasse kann sich auch in diesem Fall lohnen.