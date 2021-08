Dass die alten Bushallen in der Ecke des Karlsruher Otto-Dullenkopf-Parks bleiben, für das Fanprojekt und trendige Hallensportarten, soll das Aus für den dort ursprünglich geplanten See bedeuten. Dagegen wehren sich die Bürgervereine der angrenzenden Stadtviertel.

Für die Menschen in der Oststadt und der Südstadt ist der Otto-Dullenkopf-Park eine grüne Oase und ein wichtiger Ort der Erholung. Noch ist die jüngste große Grünanlage der Stadt nicht komplett. Wenige Schritte südlich von Schloss Gottesaue ist bisher Schluss. Dort verdeckt Gebüsch, wo das Gelände zur Wolfartsweierer Straße hin abfällt. Beim Kinder- und Jugendzirkus Maccaroni mit dem markanten Zelt ist das zu sehen.

Ein Blick auf den Stadtplan zeigt: Eine großes Stück fehlt dem Park in der Ostaue bisher. Im Eck an Ostring und Wolfartsweierer Straße hat ein Busunternehmen langgestreckte Hallen und ein Verwaltungsgebäude geräumt.

Für dieses Areal gibt es eine Vision, die prima in die aktuelle Debatte über Hitze und Klimaprobleme in der Stadt passt. Ein künstlicher See am Geländeabbruch wäre eine erfrischende Attraktion. Fast 100 Meter lang wären die Ufer, die schmalste Stelle des Sees käme auf 22 Meter.