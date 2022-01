Die Platzhirsche: Die mit Abstand größten Straßenumzüge weit und breit stellen das Organisationskomitee Durlacher Fastnacht (OKDF) jeweils am Fastnachtssonntag und das Festkomitee Karlsruher Fastnacht (FKF) am Fastnachtsdienstag auf die Beine. In Durlach und Aue rollen dabei auch Motivwagen, die in Karlsruhes City fehlen. Der FKF wiederum rühmt sich größeren Publikums.

Die Konkurrenz: Der Narrensprung der Grötzinger Hottscheck-Zunft ist ein wilder Umzug im alemannischen Stil. 2022 ebenfalls abgeblasen, lockt er in normalen Jahren Teilnehmer und Zuschauer von weither in die historische Ortsmitte. Tonangebend in der Zunft sind seit 30 Jahren die Noten-Chaoten.

Die Abgehängten: Viele Karlsruher erinnern sich an den ebenfalls alemannisch geprägten Daxlander Straßenumzug. Am Fastnachtssamstag 2016 fand er letztmals statt. Die Organisatoren gingen in die Knie vor immer mehr exzessiv Alkoholika konsumierenden Anreisenden. Aus diesem Grund gelang auch der Zunft der „Neereder Spundefresser“ nur 2014 und 2015 ein Umzug in Neureut.