Fastnachter legen coronagerecht los

Karlsruhes Narren starten die Kampagne mit Taufe und Nasenangeln am Brunnen

In Karlsruhe wird wieder geschunkelt: Die Fastnacht startet, trotz Pandemie. So lustig wie möglich gehen es die Narren am Vormittag des 11.11. in der Innenstadt an. Weil der traditionelle Fußmarsch zum Rathaus coronabedingt ausfällt, ziehen die Kappenträger fantasievoll andere Register.