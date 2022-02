Närrisches aus der Majolika

Karlsruher Fastnachtskenner Jürgen Stoll gräbt seltene Stücke wieder aus

Miniatur-Mäskle der Schwarzwälder Brennerei Schladerer, gebrannt ab 1954 in der Majolika-Manufaktur Karlsruhe, hat der Daxlander Brauchforscher Jürgen Stoll schon vollständig in seiner Sammlung. Für seine Recherche zu weiteren Keramiken der alemannischen Fastnacht schließt man ihm sogar in der Winterpause das Majolika-Museum auf.