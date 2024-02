Narren übernehmen die Innenstadt

Fastnachtsumzug in der Karlsruher City 2024: Das sind die wichtigsten Infos

Der Fastnachtsumzug durch die Fußgängerzone Kaiserstraße in Karlsruhe am Fastnachtsdienstag, 13. Februar, gehört zu den größten Narrendefilees in Baden-Württemberg. Wo geht’s lang, wo steht man am besten, was wird geboten?