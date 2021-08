Fußballhauptstadt Karlsruhe

Wie der FC Phönix und der KFV die Fußballmeisterschaft zwei Jahre in Folge nach Karlsruhe holten

Zwei Vereine holen die Deutsche Fußballmeisterschaft in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in eine Stadt: So etwas gab es bislang nur in Karlsruhe. Wie es dazu kam und was alles passiert ist, verrät Klaus Ackermann bei einer neuen Stadtführung.