„Impfostand“ am Samstag

FDP macht Wahlkampf mit kostenloser Corona-Impfung in Karlsruhe

Medizinische Angebote im Wahlkampf sind in Deutschland eher eine Ausnahme. Die Karlsruher FDP plant aber nun genau das: Sie bietet am Samstag Corona-Impfungen in der Innenstadt an.