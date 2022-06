Langes Wochenende, Beginn der zweiwöchigen Pfingstferien, dazu das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt - nicht nur auf den Straßen, sondern auch in den Zügen und Bussen in der Region wird es am Wochenende voll hergehen. Der ADAC warnt vor Staus, die Bahn will zusätzliche Züge einsetzen. Aber reicht das?

Es ist angerichtet. Die Zutaten für lange Staus auf Autobahnen und Fernstraßen, überfüllte Züge im Regional- und Fernverkehr sowie lange Warteschlangen in den Flughäfen stehen bereit.

An diesem Wochenende kommt gleich einiges zusammen: Zum einen stehen nicht nur das lange Pfingstwochenende mit dem Feiertag am Montag an, sondern auch in Baden-Württemberg und Bayern die vor allem bei Familien überaus beliebten zweiwöchigen Pfingstferien.

Zum anderen locken auch das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt. Sie bilden einen zusätzlichen Anreiz, bei sommerlichen Temperaturen zu verreisen. Und zum dritten ist nach zwei Jahren Corona-Pandemie die Sehnsucht nach einem unbeschwerten Reisen wieder groß.

Baustellen auf der A 8 und der A 5

Der ADAC Nordbaden warnt: Auf den Autobahnen in der Region wird es sowohl am Samstag als auch am Montag ziemlich voll werden. Vor allem auf der ohnehin dicht befahrenen A 8 von Karlsruhe über Stuttgart nach München und weiter nach Salzburg müssen Autofahrer wegen der Baustelle bei Pforzheim in beiden Richtungen viel Geduld mitbringen.

Dort wird schon seit mehreren Jahren auf einer fünf Kilometer langen Strecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd die Autobahn auf drei Spuren ausgebaut.

Und auch auf der A 5 könnte es in beiden Richtungen zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Ettlingen zu Staus kommen. Dort stehen wegen einer Fahrbahnsanierung nur jeweils zwei statt drei Fahrstreifen zur Verfügung.

Dichter Verkehr auf der Brennerautobahn Richtung Südtirol

Insgesamt dürfte es nach Einschätzung des ADAC wegen des Ferienbeginns vor allem im Südwesten und Süden zu langen Staus kommen. Besonders betroffen sind unter anderem die Straßen rund um Stuttgart, Frankfurt und München, die A 6 zwischen Mannheim und Heilbronn, die A 7 von Ulm in Richtung Allgäu und Österreich, die A 61 zwischen Ludwigshafen und Koblenz sowie die A 81 von Stuttgart nach Singen.

Mit dichtem Verkehr und Staus vor den Mautstellen ist auch auf der Inntalautobahn zwischen dem Inntaldreieck und Kufstein sowie auf der Brennerautobahn von Innsbruck nach Südtirol zu rechnen, eng dürfte es zudem auch auf den Fernstraßen zur Nord- und Ostsee werden.

Ansturm auf die Ausflugsziele

Aber auch in den Zügen und Bussen, die zu beliebten Ausflugszielen in der Region führen, dürfte es sehr voll werden.

Zusätzlich zu den Reisenden, die ohnehin vorhatten, mit der Bahn zu verreisen, kommen auch die Besitzer der 9-Euro-Tickets hinzu, die sich spontan für Ausflüge entscheiden. In der Region dürfte es vor allem in der Murgtalbahn, die von Karlsruhe über Rastatt bis nach Freudenstadt führt, und in der Schwarzwaldbahn quer durch den Schwarzwald nach Konstanz am Bodensee sehr eng werden, ebenso in Buslinien im Schwarzwald.

Die Bahn hat bereits angekündigt, auf besonders stark nachgefragten Verbindungen am Wochenende zusätzliche Sonderzüge einzusetzen. Ob es reicht, den befürchteten Ansturm zu bewältigen, ist fraglich.

Härtetest für Flughäfen

Ein erster Härtetest nach dem dramatischen Einbruch der Fluggastzahlen wegen der Corona-Pandemie wird das Pfingstwochenende auch für die deutschen Flughäfen.

„Das Pfingstwochenende gehört zu den verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres“, sagt ein Sprecher des Baden-Airparks gegenüber den BNN. So werden etwa 15.000 Passagiere in 90 Flugzeugen in ihren Urlaub aufbrechen, zu den Zielen gehören unter anderem Palma de Mallorca, Antalya, Rhodos und Heraklion. Man sei „gut gerüstet“, bitte aber alle Passagiere, sich frühzeitig am Flughafen einzufinden und genügend Zeit für den Check-in und die Sicherheitskontrollen mitzubringen.