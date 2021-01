Bis zu 2.000 Haushalte betroffen

Fernwärme-Versorgung im Karlsruher Westen unterbrochen

Durch einen Schaden an einer Leitung müssen bis zu 2.000 Haushalte in den Karlsruher Stadtteilen Mühlburg und Weststadt seit 15 Uhr am Freitag ohne Fernwärme auskommen. Wie lange die Reparatur dauert, ist noch unklar.