Buden auf dem Marktplatz, Flohmarkt hinter der Postgalerie, mobile Musik- und Künstlergruppen: Am Samstag ist in der Karlsruher Innenstadt viel geboten. Mehr als das „Fest der Sinne“ lockt aber wohl das Sommerwetter.

Der Mann tippt gerade eine Nachricht in sein Smartphone, da wischt ihm ein langer und bunter Finger übers Display. „Da erkennt man ja gar nichts“, moniert eine Stimme - und der Handy-Besitzer muss ziemlich weit nach oben schauen, um zu sehen, wem die gehört: einem Riesen in Regenbogenfarben.

Wer am Samstag in der Karlsruher Innenstadt unterwegs ist, der sieht sich auch so mancher Stelzen-Hürde gegenüber. Also: gegenüber im Wortsinn nur den staksigen Beinen. Die kommen auch blumig daher, die Rosen-Ranken, die sich wie Kraken durch die City schieben, mal auf vier, mal auf drei Beinen, sorgen immer wieder für „Aha“- Momente.

„Saugut“, findet die eine Frau. Einem kleinen Kind sind die hochgewachsenen Figuren dagegen eher suspekt, ein Vespa-Fahrer duckt sich an anderer Stelle geduldig, als die Stelzen-Pflanze über ihn hinweg läuft.