Feuer in Pizzeria in der Karlsruher Südstadt

Einem Feuer in der Pizzeria Gigi in der Karlsruher Südstadt hat augenscheinlich nur der Eingangsbereich beschädigt. Zur Ursache ist noch nichts bekannt.

Rauch liegt in der Luft kurz nach 6 Uhr in der Wilhelmstraße in Karlsruhe. „Die Feuerwehr muss kommen“, ruft ein Mann der vorgefahrenen Polizei entgegen. Das erkennen auch die zahlreichen Bewohner des Hauses, in dessen Erdgeschoss die stadtbekannte Pizzeria Gigi zu finden ist. Sie wissen sofort, was zu tun ist. Raus aus dem Bett und auf die Straße. Lediglich ganz oben unterm Dach bleibt mancher gelassen. Die Feuerwehr fährt die Drehleiter wieder ein ohne damit ein Brandopfer zu transportieren.

„Es ist nicht der Pizzaofen“, sind sich die Leute auf der Straße einig. Sie blicken auf das einst grün-weiß-rote Dächlein am Eingang zu dem Lokal, wo am Freitagabend Fußball geschaut wurde. Das Gestänge hängt verdreht an der Wand, der Bezug ist zu dunklen Fetzen verkohlt.

Noch keine Informationen zur Ursache

Zur Ursache des Feuers gibt die Polizei zunächst keine Auskunft. Augenscheinlich beschränkt sich der Schaden auf die Erdgeschosslage und dort auf den Eingangsbereich. Lediglich der Rauch hat das ganze Gebäude durchdrungen. Er hinterlässt auch in der Wilhelmstraße einen Eindruck von einem Brand, der dank Geistesgegenwart und schnellem Einsatz eng begrenzt werden konnte.

Um 7 Uhr beginnt für die meisten, die durch den Einsatz verfrüht aufgeschreckt worden waren, ein normaler Samstag. Die Menschen des Hauses und die für die EM aufgehängten Flaggen in der Straße haben den Brand unbeschadet überstand.