Ermittlungen laufen

Feuer in Wohnhaus in Karlsruhe: Mehrere Verletzte

Auf einem Erdgeschossbalkon in einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe-Oberreut hat es am Montagabend gegen kurz vor elf Uhr gebrannt. Bei dem Feuer, das laut Feuerwehr auf mehrere darüber liegende Wohnungen übergriff, wurden mehrere Personen verletzt.