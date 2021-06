Die junge Katze klammert sich in mehreren Metern Höhe an einen Ast. Sie jammert, findet keinen Weg zurück nach unten. Die Hilfe kommt schließlich per Drehleiter. Erst vor wenigen Tagen trägt sich das in einem südlichen Karlsruher Stadtteil genau so zu.

Die Katze auf dem Baum sei tatsächlich ein Klassiker, berichten Feuerwehrleute schmunzelnd. Die Einsätze zur Tierrettung sind aber vielfältig – von der Hornisse über die Entenküken bis zum Elefanten ist alles dabei.

Bei Andreas Hofhansl ist ein Einsatz besonders hängengeblieben, der gut 15 Jahre zurückliegt. Hunde hatten einen Rehbock im Winter auf den zugefrorenen Grötzinger Baggersee getrieben. Dort brach das Tier auf dem dünnen Eis ein.