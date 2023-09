Feuerwehr löscht Balkonbrand in der Karlsruher Waldstadt

Am Sonntag ist es zu einem Brand in der Karlsruher Waldstadt gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bekommen.

Am frühen Sonntagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Balkonbrand in der Karlsruher Waldstadt gerufen worden. Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung informierte, brannte es dort aus unbekannter Ursache auf einem Balkon. Gegen 15.30 Uhr trafen die Feuerwehrleute ein.

Zwei Personen werden beim Brand verletzt

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde das Gebäude kontrolliert und die Wohnung. Zwei Personen wurden laut Feuerwehr beim Brand verletzt.

Vor Ort waren die Feuerwehr Karlsruhe und die Freiwillige Feuerwehr Hagsfeld, sowie der Rettungsdienst und die Polizei.