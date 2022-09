In der Karlsruher Haid-und-Neu-Straße ist eine Fahrradfahrerin am Montagmorgen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei musste die Feuerwehr mit ausrücken.

Nach Angaben der Beamten bohrte sich beim Sturz der Lenker des Fahrrads in den Oberschenkel der Fahrerin, weshalb die Berufsfeuerwehr mit mehreren Fahrzeugen ausrückte.