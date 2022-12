Filmszene mit Bombe: Agententhriller an Karlsruher Brunnen

In unserer Rätselserie „Erkennen Sie Karlsruhe?“ ging es zuletzt um den Raiffeisenplatz. Dazu erreichte die Redaktion jetzt eine interessante Anekdote aus dem Jahr 1977.

In der Dezember-Folge unserer Rätselserie hatten wir nach dem Raiffeisenplatz an der Ettlinger Straße gefragt. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten den Durchblick und verordneten das Plätzchen an der richtigen Stelle. Wie immer hatten die Rätselfreunde wunderbare Anekdoten eingesandt.

Eine reichen wir nach, weil sie es wert ist, mit Bild gezeigt zu werden. Es ist ein unscharfes Bild, dafür ist die Geschichte umso schärfer.

Wolfgang Sieg erinnerte sich beim Betrachten des Rätselbildes an das Jahr 1977 zurück. Es war die Zeit des Deutschen Herbstes, also die Hochzeit der RAF und ihrer terroristischen Anschläge. Nervosität und Spannung waren greifbar.

Dennoch hatten Sieg und sein Freund aus Landshut die Idee, einen Agentenfilm mit einer alten Schmalfilmkamera zu drehen. Eine Szene spielte am Brunnen auf dem Raiffeisenplatz. Darin legt ein Terrorist eine Bombe auf diesen Brunnen, um Kulturdenkmäler zu zerstören, erklärt der Karlsruher rückblickend. Die Sache im Film geht gut aus: Kurze Zeit später wird die Bombe von einem Agenten des Abschirmdienstes entschärft.

Die Sache geht auch in der Realität gut aus: „Zum Glück hat uns damals keiner bei den Dreharbeiten entdeckt“, schreibt Wolfgang Sieg. Die Büsche rund um den Brunnen seien schon etwas höher gewesen.

„Erkennen Sie Karlsruhe?“: BNN-Leser können miträtseln

Die Frage „Erkennen Sie Karlsruhe?“ stellen die BNN seit Juli an jedem ersten Donnerstag im Monat. Gezeigt wird dabei jeweils eine historische Aufnahme aus der Stadt.

Leserinnen und Leser können miträtseln und außerdem zu jedem Foto eine persönliche Anekdote schicken. Die Geschichten werden dann am Freitag der Folgewoche in der Zeitung und auf bnn.de veröffentlicht, mitsamt der Auflösung und den Namen der Gewinner.