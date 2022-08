Brandstiftung möglich

Fläche von 300 Quadratmetern brennt bei der Großherzoglichen Grabkapelle in Karlsruhe ab

Die Häufung der Wald- und Wiesenbrände in der Region wirft immer dringender Fragen auf. Auch bei dem Brand im Bereich der Großherzoglichen Grabkapelle am Dienstag in Karlsruhe könnte es sich um Brandstiftung handeln.