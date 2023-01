Ausstellung in Karlsruhe: Als die Menschen fliegen lernten

Eine neue Ausstellung in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe widmet sich den Anfängen der Luftfahrt.

Das Fliegerlied „Flieger, grüß mir die Sonne“, 1932 gesungen von Hans Alberts und später von der Gruppe Extrabreit gecovert, ist zwar nicht zu hören. Dafür gibt es eine Menge über die zu erfahren, die in die Lüfte zogen, um eben die Sonne zu grüßen: bei der Ausstellung „Faszination Fliegen“ im Ausstellungsraum der Badischen Landesbibliothek (BLB).

Der Ort mag für eine „Fliegerausstellung“ etwas ungewöhnlich sein. Auf den ersten Blick. Dass es dennoch die richtige Ortswahl gewesen sein dürfte, zeigt der nächste Blick auf eine Vielzahl, in Vitrinen ausgestellte und aufgeschlagene Bücher, die von der Fliegerei künden.

Grundlage für die Ausstellung, mitgetragen vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), ist die bemerkenswerte Büchersammlung von Kurt Möser, der am Karlsruher Geschichtsinstitut Technikgeschichte lehrte. Den Bücherfundus, verbunden mit der Ausstellung, überließ der Technikhistoriker der BLB.

Pionierzeit der Luftfahrt

„Thematisch geht es um die Pionierzeit der Luftfahrt – um deren Anfänge“, erläutert der vom Fliegen begeisterte Professor.

Überhaupt, und das zeigt sich bei jeder Geschichte und Anekdote übers Fliegen, von der er zu berichten weiß, wird Mösers Begeisterung fürs Fliegen, die im zarten Alter von acht Jahren begann, deutlich. „Für mich ist das eines der faszinierendsten Themen. Aber auch eines, das bislang in Deutschland historisch kaum aufgearbeitet wurde.“

Die Ausstellung ist in Themenfelder gegliedert. Und sie ist auch das Ergebnis einer Semesterarbeit von Mösers Geschichtsstudenten. Es geht um „Frauen in der Luft“, um „Flugphysik“, um die „Anfänge des Flugtourismus“, um den Stellenwert der Fliegerei in den Medien oder um Militärflugzeuge.

Immer wieder wird hierbei veranschaulicht, was für eine Faszination die Fliegerei, insbesondere als sie sich noch in den Kinderschuhen respektive „Kinderflügeln“ befand, auf die Menschen ausübte. „Zur ersten Flugwoche in Reims 1909 kamen über 400.000 Menschen. Sie wollten einfach nur jemanden fliegen sehen“, erzählt Möser.

Fliegen sei aus Basteleien heraus entstanden

Genaugenommen sei das Fliegen nicht aus einer Wissenschaft heraus entstanden, sondern aus Basteleien. Der Fantasie, aber auch spektakulären Abstürzen, waren kaum Grenzen gesetzt.

Klar dürfte überdies sein, dass die Entwicklung von militärisch genutzten Fluggeräten maßgeblich zur Entwicklung der Luftfahrt beigetragen habe. Mit teilweise schrecklichen Folgen. 1916, bei einem Luftangriff der Franzosen auf Karlsruhe, trafen die Bomben ein vollbesetztes Zirkuszelt.

Dass dabei die Piloten wahrscheinlich weiße Schals getragen haben könnten, sollte nur als Randgeschichte des eigentlichen Dramas verstanden werden. Warum die Schals? Damit sie sich an den Lederriemen ihrer Lederhelme nicht den Hals wund schürfen. Zumal die Flieger immer den Himmel, nicht zuletzt nach hinten, im Blick halten mussten. Auch dies ist eine „Anekdote“, von der Möser zu berichten weiß.

Für die Ausstellung sollte man sich etwas Zeit nehmen. Bei einem schnellen Kurzflug darüber könnte man viel verpassen. Kein Stress. Die ausgestellten Bücher werden laut BLB-Pressesprecherin Barbara Bauer in den Bestand der Bibliothek übernommen und können später ausgeliehen werden.