Vergangenes Jahr stand der Flohmarkt am KSC-Stadion plötzlich vor dem Aus. Nun geht es mit einem neuen Betreiber weiter. Doch auch der frühere Betreiber möchte weitermachen.

Start am 24. Mai

Der Flohmarkt auf dem Birkenparkplatz in Karlsruhe findet künftig mittwochs statt – mit einem neuen Betreiber. Das teilte der für die Vermietung des Platzes zuständige städtische Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark (EiBS) auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Los gehen soll es am 24. Mai.

Nach Angaben des neuen Betreibers Steffen Person wird der Markt bis Ende November immer mittwochs von 8 bis 15 Uhr stattfinden. Früher waren die Flohmarktbeschicker immer freitags auf den Markt am KSC-Stadion gekommen.

Im vergangenen Jahr war der Flohmarkt kurz vor Saisonbeginn abgesagt worden. Die Platzmiete war von ursprünglich 350 Euro um ein Vielfaches gestiegen. Der Flohmarkt sei so nicht mehr wirtschaftlich, hatte der frühere Betreiber Norbert Hüttisch argumentiert. Der EiBS teilte damals mit, dass die Miete nach der Sanierung der Parkplatzes am Wildparkstadion „grundsätzlich gestiegen“ sei.

Daraufhin entstand eine Debatte um die soziale Bedeutung von Flohmärkten. Gerade der Markt am Birkenparkplatz sei für viele immer ein wichtiger Treffpunkt gewesen, so der damalige Betreiber Norbert Hüttisch. Viele seien auf die Einnahmen angewiesen. Die Stadt kündigte schließlich an, dem Flohmarkt-Veranstalter entgegenkommen zu wollen.

Letztlich habe man sich nach einer Ausschreibung für einen neuen Betreiber entschieden, erklärt EiBS-Pressesprecherin Melanie Herlan. Die Pfälzer Firma Person Märkte habe dabei „das beste Angebot“ angemacht.

Neuer Mietpreis wird nicht bekanntgegeben

Zum neuen Mietpreis macht die EiBS unterdessen keine Angaben. „Wir sehen zum aktuellen Zeitpunkt keine Möglichkeit, Bestandteile des abgeschlossenen Vertrages nach außen zu kommunizieren“, sagt Herlan.

Auch der neue Betreiber Steffen Person möchte sich dazu nicht äußern. „Darüber haben wir Stillschweigen vereinbart“, betont er. Den Beschickern möchte es Person so einfach wie möglich machen: „Man kann ab 6 Uhr vorbeikommen und seinen Stand aufbauen“, sagt der Unternehmer aus Bad Dürkheim. Eine vorherige Anmeldung sei nicht erforderlich.

Alter Betreiber hat Verein gegründet

Unterdessen möchte der frühere Betreiber Hüttisch weiterhin an einem Freitags-Flohmarkt auf dem Birkenparkplatz festhalten. Zu diesem Zweck hat Hüttisch einen Förderverein gegründet, auf dessen Eintrag ins Vereinsregister er noch wartet. Bei der „förderwürdigen Nutzung“ durch Vereine sei eine geringere Platzmiete möglich. Könnte es also künftig zwei Flohmärkte pro Woche auf dem Birkenparkplatz geben?

„Es wurde uns bislang kein Angebot seitens des ehemaligen Flohmarktbetreibers vorgelegt“, sagt dazu EiBS-Pressesprecherin Herlan. Ferner liege auch keine Anfrage zur Durchführung eines weiteren Flohmarkts vor.

Man habe allen Interessenten die Möglichkeit zur Abgabe eines Angebots im Rahmen des Vergabeverfahrens gegeben. „Darüber hinaus wurden uns keine prüffähigen Informationen oder Unterlagen vorgelegt“, so Herlan weiter.

Eine „hypothetische Überlegung über den Abschluss von Mietverträgen zum Zwecke der Durchführung von Veranstaltungen“ sei nicht zielführend und könne nicht geleistet werden. Dies sei von vielen verschiedenen Faktoren abhängig.