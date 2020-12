Mit ihren berühmten Satz „Wir schaffen das“ schrieb Bundeskanzlerin Angela Merkel am 31. August Geschichte. Doch hat die Gesellschaft die Ankunft von Tausenden Geflüchteten tatsächlich bewältigt?

Sanna Colley hat es geschafft. Im Mai 2016 kam der 24-Jährige mit zahlreichen weiteren Menschen aus Afrika von Gambia nach Deutschland. Bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft in Karlsruhe erhielt er von ehrenamtlichen Helfern Deutschunterricht. Anschließend besuchte er eine Vorbereitungsklasse und 2018 begann er eine praxisorientierte Ausbildung als Erzieher in der Fachschule für Sozialpädagogik Agneshaus.

Im kommenden Jahr will Colley seinen Abschluss machen und dann in Deutschland bleiben. Unterstützt wurde Sanna Colley in den vergangenen vier Jahren von den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern des Internationalen Begegnungszentrums (IBZ).