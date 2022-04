Es sind nicht die besten Voraussetzungen für ein Open Air Event, zumindest nicht, was das Wetter angeht, doch das kann Vincent Schmidt und seine Kollegen vom Street Food Festival an diesem Wochenende auf dem Festplatz kaum aufhalten.

„Wir waren jetzt zwei Jahre mit minimalem Programm unterwegs, wir sind jetzt einfach froh, wieder gutes Essen unter die Leute bringen zu dürfen“, so Schmidt, Mitgründer der Firma, die deutschlandweit Zusammenkünfte von Food Trucks organisiert.

2014 starten die drei Gründer mit dem Konzept in Köln und erweitern ihr Einzugsgebiet sukzessiv, mittlerweile können sie auf etwa 180 Veranstaltungen zurückblicken, dann kam die Corona-Pandemie. „Es ist schön, jetzt da wir die Festivals wieder aufnehmen, einige alte Gesichter wieder zu sehen, doch einige haben es nicht durch die Lockdowns geschafft.“

Schmidt erklärt, dass die Saison für das mobile Essensangebot von März bis Oktober gehe, und wenn diese im März unerwartet ausfällt, wie 2020, dann seien die Reserven aufgebraucht.

„Wir sind jetzt einfach froh, wieder gutes Essen unter die Leute bringen zu dürfen“ Vincent Schmidt, Veranstalter

Auch die Street Food Festivals konnten in der ersten Phase der Corona-Pandemie nicht stattfinden. „Wir haben immer wieder versucht, das Konzept an die Pandemie anzupassen, aber als Veranstalter trägt man einiges an Risiko. 2020 haben wir nur eine Veranstaltung in Köln durchgeführt, 2021 kamen wir viermal in verschiedenen Städten zusammen. Wir haben jetzt die Hoffnung, dass 2022 wie geplant stattfinden kann, auch wenn wir unser Team neu aufstellen mussten und einige neue Food Trucks dazukamen“, bilanziert Schmidt.

Die Trucks und ihr Angebot werden von den Veranstaltern sorgfältig ausgesucht und regelmäßig auf ihre Qualität geprüft. Es soll kein Überangebot von nur einem Gericht geben, denn das Event lebt von der Vielfalt, gleichzeitig gibt es strenge Non Convenience Regel, die den Kochenden klar vorgibt, dass alle Zutaten frisch und möglichst nachhaltig sein müssen.

„Fishkitchen“ aus Karlsruhe: Burger und Fingerfood aus afrikanischem Wels

Einer der neuen Trucks ist Fishkitchen aus Karlsruhe. Sercan Beintze hat sich mit nachhaltigen Burgern und Fingerfood aus afrikanischem Wels, der in Bayern gezüchtet wird, ein neues Konzept überlegt.

„Wir möchten eine nachhaltige Alternative zu Fleisch anbieten und diese auf dem Festival ein erstes Mal vorstellen. Es ist spannend, zu sehen, was die anderen Trucks für Angebote haben, und wir können noch viel von den Kollegen lernen.“ Der Gastronom möchte seine Fischprodukte in Karlsruhe auch mobil anbieten, auch hier setzt er auf Nachhaltigkeit. „Wir haben E-Bikes und E-Autos, um die Gerichte in der Stadt zu liefern. Wenn wir nicht auf Festivals sind, stehen wir mit unserem Truck in der Rheinstraße 116.“

Auf alle Street Food Festivals möchte Beintze jedoch nicht mitfahren. „Wir konzertieren uns erst mal auf die Festivals in Baden-Württemberg.“ So kann er sich auch besser auf die Hygieneregeln einstellen, denn diese sind für jedes Bundesland ein wenig anders, eine weitere Herausforderung, die die Veranstalter meistern müssen.