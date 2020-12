Im Interview mit den Badischen Neuesten Nachrichten lobt Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) noch einmal den fairen Wahlkampf.

„Wenn man so sieht, was die letzten Jahre mitunter in der Republik so los war an populistischen Auseinandersetzungen und Hetze, war es ein vorbildlicher Wahlkampf für eine funktionierende Demokratie mit sehr unterschiedlichen Kandidatinnen und Kandidaten,“ so das gleich im ersten Wahlgang mit 52,55 Prozent wiedergewählte Stadtoberhaupt . Dies sei eine „Sternstunde“.

Der 56-Jährige tritt seine zweite Amtszeit an. SPD und Grüne hatten den Sozialdemokraten nominiert.

Die Bewältigung der Coronakrise und die Folgen für Karlsruhe bezeichnete Mentrup als ein erstes zentrales Thema. „Wir müssen schauen, wie wir die Bedingungen von oben und die Unzufriedenheit von Unten so moderieren, dass es nicht zu Erosionen kommt,“ sagte Frank Mentrup.

