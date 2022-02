Frau bei Unfall in Karlsruhe-Knielingen leicht verletzt

An roter Ampel

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Östlichen Rheinbrückenstraße ist eine 37-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine 19-Jährige Autofahrerin gegen 19.05 Uhr, dass sie sich an der Kreuzung Rheinbrückenstraße/Sudetenstraße an roter Ampel offenbar falsch eingeordnet hatte und legte den Rückwärtsgang ein.

Hierbei stieß sie mit dem hinter ihr haltenden Fahrzeug der 37 Jahre alten Frau zusammen. Die geschädigte Fahrerin trug dabei leichte Verletzungen davon und wurde im Anschluss in einer Klinik versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 900 Euro.