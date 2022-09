Zeugen gesucht

Frau in Karlsruhe ertappt Dieb in Wohnung

Eine 29-Jährige hat am frühen Sonntagmorgen einen Einbrecher in ihrer Wohnung in der Innenstadt überrascht. Wie die Polizei tags darauf mitteilte, war der Unbekannte zuvor wohl durch ein geöffnetes Küchenfenster in das Mehrfamilienhaus eingestiegen.