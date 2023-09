Auf den Tag genau vor einem Jahr ist die iranische Studentin Jina Mahsa Amini unter den Misshandlungen der Sittenpolizei gestorben. Ihr angebliches Vergehen: ein zu locker getragenes Kopftuch. Unmittelbar danach begannen die landesweiten Proteste, die das Land in diesem Umfang seit dem Antritt des Mullah-Regimes 1979 nicht erlebt hat.

In Karlsruhe und anderen Orten Deutschlands solidarisieren sich daraufhin viele Menschen mit den iranischen Demonstranten. Am Samstag, 16. September, wird es wieder so sein. Von 12 bis 14 Uhr protestieren die Aktivisten der losen Gruppierung „Frau Leben Freiheit Karlsruhe“ auf dem Kirchplatz bei St. Stephan.

Organisiert haben sich darin iranische Bürgerinnen und Bürger, die in Karlsruhe leben. Geschäftsleute und Studierende sind darunter. „Wir rufen alle Bürger dazu auf, an dem Treffen teilzunehmen“, sagt einer der Aktivisten.

Weil der Arm des Regimes bis nach Deutschland reicht und Teile der Familie in Iran leben, bittet der Mann darum, seinen Namen nicht zu nennen. „Die Familie würde sonst Probleme bekommen und schikaniert.“

Noch immer werden Menschen im Iran erschossen und gefoltert

„Wir wollen mit unseren Aktivitäten auf dem Platz bei St. Stephan die Stimme der Menschlichkeit in Iran sein“, betont er. Es gehe um die Menschen, die bis zum heutigen Tag ihr Leben für Demokratie, Menschenrechte und Freiheit gelassen hätten. Auch jetzt würden immer noch viele Menschen auf den Straßen erschossen, wenn sie protestierten, oder in der Haft gefoltert, vergewaltigt und ermordet.

Wir wollen mit unseren Aktivitäten auf dem Platz bei St. Stephan die Stimme der Menschlichkeit in Iran sein. Aktivist

möchte seinen Namen nicht in den Medien lesen

Direkten Kontakt gebe es derzeit nicht zu den Menschen in Iran, erzählt er. Das sei schwierig und gleichzeitig gefährlich. Über die sozialen Netzwerke werde aber doch einiges an Informationen übermittelt. „Die Regierung in Iran hat große Angst vor weiteren Protesten an diesem Jahrestag“, weiß der Mann. Die Familien der Opfer würden zum Teil in Arrest genommen.

„Das werden die Menschen nicht verzeihen“, sagt er mit Blick auf die Revolutionsgarden. Sie sind diejenigen, die die Befehle des Regimes umsetzen. „Die Garde muss auf die Terrorliste der Europäischen Union“, benennt der Sprecher eine der Forderungen der Aktivisten. Auch deshalb, um sie wirtschaftlich auszutrocknen, denn oft seien deren Mitglieder wirtschaftliche Profiteure der wenigen Ölexporte, die es noch gebe.

Das Ende der Proteste in seinem Heimatland sei nicht erreicht, ist er sich sicher. Er stelle aber fest, dass die Medien nicht mehr so viel über das Thema berichteten wie noch vor einem Jahr in der Hochphase der Proteste.

Aktivisten in Karlsruhe wollen Verbundenheit demonstrieren

Mit den Aktivitäten in Karlsruhe wolle man dazu beitragen, dass die Menschen in Iran sehen, „dass die Welt hinter ihnen steht“. Im Land selbst sieht er die Gegner des Regimes „deutlich in der Mehrheit“.