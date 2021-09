Dumm gelaufen

Frau kotet in Karlsruhe auf die Straße und landet im Gefängnis

Das ist ziemlich bescheiden gelaufen: Am Mittwochabend haben Bundespolizisten in Karlsruhe eine Frau auf frischer Tat ertappt, als die gerade „in aller Öffentlichkeit“ – so heißt es im Bericht der Polizei – ihr „großes Geschäft“ verrichtete.