Protest fürs Klima

Fridays for Future demonstriert in Karlsruhe gegen Atomkraft als nachhaltige Energie

Anhänger der Fridays-for-Future-Bewegung haben am Freitag in Karlsruhe gegen die neue EU-Taxonomie protestiert. Fridays for Future fürchtet dadurch klima- und umweltschädliche Investitionen in Milliardenhöhe.