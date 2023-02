Er wollte ein „Ganzer“ sein, kein „Halber“. Mit einer Revolution, die auf halbem Wege stehen bleibt und sich mit einer konstitutionellen Monarchie mit dem preußischen König als Kaiser an der Spitze begnügt, konnte und wollte sich Friedrich Hecker nicht abfinden.

Der liberale Rechtsanwalt aus Mannheim, seit 1842 Mitglied der Zweiten Kammer der badischen Ständeversammlung in Karlsruhe, trat offen für die Abschaffung der Monarchie und die Einführung einer parlamentarischen Republik ein.

Revolution von 1848: Funke sprang über den Rhein nach Baden

Vor 175 Jahren schlug seine große Stunde. Ende Februar 1848 sprang der revolutionäre Funken von Frankreich über den Rhein nach Baden und machte das Großherzogtum zu einem Vorreiter der Revolution von 1848. Und mittendrin der im September 1811 im nördlichen Kraichgau geborene Hecker, der sich schon während seines Jura-Studiums in Heidelberg der liberalen Bewegung angeschlossen hatte.

So gehörte der begnadete Redner Hecker denn auch zu den 51 Vertretern aus dem gesamten Südwesten Deutschlands, die sich am 5. März 1848 in Heidelberg versammelten und die Einberufung eines Vorparlaments beschlossen, das wiederum eine deutsche Nationalversammlung vorbereiten sollte.

Doch die Verhandlungen des Vorparlaments in der Frankfurter Paulskirche gingen Hecker nicht weit genug, die „Halben“, wie er die moderaten Kräfte verächtlich nannte, wollten weder die Abschaffung der Monarchie noch eine Republik. Enttäuscht zog er sich zurück. „Hier in Frankfurt ist nichts mehr zu machen, es gilt, in Baden loszuschlagen.“

Friedrich Hecker wollte Großherzog in Karlsruhe stürzen

Aber auch dies ging gründlich daneben. In Konstanz versammelten Hecker und Struve am 13. April Gleichgesinnte um sich, um nach Karlsruhe zu ziehen und den Großherzog zu stürzen.

Die Resonanz blieb allerdings gering. Zwar schlossen sich im Schwarzwald einige Hundert Bauern, Handwerker und Gewerbetreibende dem bunten Trupp an, doch dieser war schlecht vorbereitet, es fehlte an Ausrüstung wie militärischer Erfahrung.

„Edler Hecker“ wurde zum badischen Robin Hood verklärt

Am 20. April 1848 schlugen Truppen auf dem Scheideckpass bei Kandern den Zug blutig nieder und lösten ihn gewaltsam auf. Hecker reiste im September 1848 in die USA aus, wo er 1881 starb.

Seinen Ruf konnte die Niederlage nicht beschädigen, im Gegenteil. Als „edler Hecker“ wurde er zum Mythos verklärt, eine Art badischer Robin Hood, der die Unterdrückten befreien wollte – auch wenn er komplett gescheitert war. Er war eben ein „Ganzer“.