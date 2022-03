Erste Begegnung im „Rappele“

Früherer Karlsruher Oberbürgermeister und Ex-KSC-Präsident Gerhard Seiler feiert Eiserne Hochzeit

Als Oberbürgermeister lenkte Gerhard Seiler die Geschicke von Karlsruhe, als KSC-Präsident half er dem Verein aus der Patsche. Immer an seiner Seite ist in all den Jahren Ehefrau Gertrud. An diesem Montag feiert das Paar Eiserne Hochzeit.