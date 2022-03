Der Frühling kommt – das merken auch die Gärtnereien und Gartenzentren in Karlsruhe, die aktuell wieder einen größeren Zulauf haben. Was bei ihnen gekauft wird und was im Trend liegt.

Die Zeit der Schneeglöckchen ist (fast) vorbei, die Krokusse haben die beste Zeit auch schon hinter sich und überall auf den Grünflächen sprießen, drängen Narzissen und Tulpen ans Tageslicht. Die ersten Forsythien beginnen auch schon zu blühen. Wer dieser Tage mit offenen Augen durch die Stadt geht oder radelt, kann die Frühlingsboten gar nicht übersehen.

Frühlingsgefühle sind aber auch in Gärtnereien, Gartenzentren und Baumärkten zu spüren. „Seit vergangener Woche steigt die Nachfrage“, bestätigt eine Verkäuferin im Bauhaus-Markt an der Neureuter Straße. Die aktuelle Werbekampagne habe die Nachfrage nochmals befeuert. Primeln gibt es hier zum Sonderpreis.

Vor allem, wenn größere Mengen eingekauft werden. Hyazinthen und Narzissen ebenfalls. Auch bei Gartenmöbeln greifen die ersten Kunden schon zu. Meist werden sie im Moment noch zusammen mit wärmenden Decken angeboten. Grills in allen Variationen warten ebenfalls bereits in größerer Zahl auf Käufer.

Große Nachfrage nach Frühlingsboten

Auch nebenan bei Dehner steigt die Nachfrage nach Frühlingsboten. Hier ist das Angebot etwas vielfältiger, hierher kommen eher Kunden, die wissen, wonach sie suchen und nicht nur im Vorbeigehen noch die ein oder andere Pflanze in den Einkaufswagen packen.

Nachdem das Gartencenter im vergangenen Jahr wegen Corona gar nicht hatte öffnen dürfen, scheint der Nachholbedarf groß zu sein.

Rollcontainer werden durch die Gänge auf der Freifläche geschoben, diverse Stände und Regale werden bestückt. Geschäftigkeit, wohin man blickt. Beliebt seien vor allem Mischungen, Arrangements mit unterschiedlichen Pflanzen, heißt es.

Da habe Corona nicht viel geändert. Die Klassiker stehen weiterhin hoch in Kurs. Das sonnige Wetter der vergangenen Tage habe die Nachfrage aber durchaus nochmals befeuert.

Wenn das Wetter aufgeht, wollen die Leute Farbe. Andrea Wolf, Gärtnerei Floralive

„Wenn das Wetter aufgeht, wollen die Leute Farbe“, bestätigt auch Andrea Wolf von der Gärtnerei Floralive in Rüppurr nahe dem Freibad. Schon seit Anfang Februar steigt hier die Nachfrage, besonders nach Feierabend und an Wochenenden ist der Andrang groß.

Bei Floralive stehen vor allem Tulpen und Narzissen ganz oben in der Gunst der Kunden. Wer im Herbst keine Zwiebeln gesteckt hat, muss jetzt eben zu vorgetriebenen Pflanzen greifen. Was andererseits den Vorteil hat, dass die Kunden mit eigenen Augen sehen können, was sie in den kommenden Jahren im eigenen Garten erwarten dürfen.

Man müsse sich allerdings nicht auf das verlassen, was Bilder auf den Zwiebelpackungen versprechen. Bei den Tulpen, die wie keine andere Blume mit der Karlsruher Stadtgeschichte verknüpft sind, gibt es reichlich Auswahl. „Ob großköpfig, kleinköpfig, gefüllt, einfarbig oder mehrfarbig ist fast egal. Ich mag die Vielfalt“, sagt Wolf und scheint damit den Geschmack der Kunden getroffen zu haben.

Trend zu winterharten Pflanzen

Außerdem gehe der Trend immer stärker zu winterharten Pflanzen, insbesondere bei Obstbäumen, die mehr und mehr die Gärten der Stadt erobern. Und jetzt sei durchaus ein guter Zeitpunkt, diese Bäume auch einzupflanzen.

Ebenfalls im Trend: Kräuter, die in immer größerer Vielfalt angeboten werden. Auch bei Floralive ist man froh, dass nach der Corona-Pause vor einem Jahr diesmal schon im Februar geöffnet werden konnte.

„Nochmals hätten wir eine solche Schließung wohl nicht überlebt“, ist sich Andrea Wolf sicher. Auch deshalb bietet die Gärtnerei inzwischen zusätzlich ein kleines Sortiment Bio-Lebensmittel an. Das war ursprünglich als Notnagel gedacht, um im Fall des Falles wenigstens etwas verkaufen zu können und nicht wieder ganz schließen zu müssen. Dass auf diese Weise der Kundenkreis nochmals vergrößert werden konnte, wird wohlwollend registriert.