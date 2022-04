Grusel, Nostalgie und Nervenkitzel

Keine Maske und kein 3G: Karlsruher Frühlingsfest startet ohne Corona-Auflagen

In Karlsruhe geht es wieder rund: Das Frühlingsfest der Schausteller öffnet am Samstag. Der Wegfall der Corona-Regeln sorgt an vielen Stellen für Entspannung.