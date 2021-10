Am Tag der Deutschen Einheit führte Detlev Fischer durch das Karlsruher Musikerviertel

Erinnerung an verfolgte und ermordete Juristen sowie viel Wissenswertes über Architektur: Zum Tag der Einheit gab es in Karlsruhe einen besonderen Rundgang.

„Da das Rechtshistorische Museum immer noch pandemiebedingt geschlossen bleiben muss, bringe ich Ihnen die Geschichte heute auf die Straße“, beginnt Detlev Fischer seinen Spaziergang durch das Musikerviertel in Karlsruhe.

Fischer ist mit der Materie gut betraut, als ehemaliger Richter des Bundesgerichtshofs und Vorsitzender des Träger- und Fördervereins des Rechtshistorischen Museums führt er schon seit 2008 durch die Karlsruher Viertel und macht sichtbar, was sonst verborgen bleibt: Die Vergangenheit.

20 Stationen

Für den Spaziergang am Tag der Deutschen Einheit hat er sich das Musikerviertel ausgesucht, denn auch dort schlummern viele Geschichten zum deutschen Recht.

An 20 Stationen erzählt Fischer unterhaltsam von Anwälten, Richtern und Politikern, die im 19. und 20. Jahrhundert maßgeblich zur Ausgestaltung der heutigen Rechtswissenschaft beigetragen haben.

Doch nicht nur die Rechtsgeschichte wird an diesem Sonntag beleuchtet, auch die Architektur des als „Millionenviertel“ bekannten Stadtteils wird immer wieder in den Fokus gestellt.

Josef Durm, Friedrich Ratzel und Curjel & Moser säumen, repräsentiert durch ihre öffentlichen und privaten Bauwerke, den Weg des Spaziergangs und lassen mit der wortgewandten Unterstützung von Fischer ein ganz anderes Karlsruhe aufleben.

Erinnerung an Schrecken der Nazi-Zeit

Viele der Gebäude sind den rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung bekannt, doch was sich dahinter verbirgt, zeigt sich erst mit dieser Führung. Ebenso verbergen sich die Schicksale vieler Juristen und Juristinnen während der Zeit des Nazi-Regimes hinter den Fassaden.

So begann der Vormittag mit Otto Levis, Senatspräsident am Oberlandesgericht, der am Haydnplatz wohnte und am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert wurde.

Er starb dort auch. Die Tour endete mit Ludwig Marum, dem jüdischen SPD-Politiker und Rechtsanwalt, der bereits am 10. März 1933 im Amtsgefängnis in der Hans-Thoma-Straße in Schutzhaft genommen, im Mai in das KZ Kislau überführt und dort auch ermordet wurde.

Stolperstein vor früherem Wohnhaus

Vor seiner Wohnung in der Wendtstraße 3 erinnert ein Stolperstein an das Verbrechen und Fischer daran, dass man die Vergangenheit nicht vergessen darf. „Auch wenn all diese Menschen vor vielen Jahren gelebt und gewirkt haben, gibt es doch immer wieder Parallelen zur Gegenwart.

Das möchte ich bei meinen Führungen immer verdeutlichen und den Teilnehmern ein Gefühl dafür geben, wie sich die Stadt vor all diesen Jahren angefühlt hat, auch wenn es nicht immer schöne Geschichten sind, die ich erzähle“, betont der Richter außer Dienst.

„Die Residenz des Rechts ist Karlsruhe nicht erst seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, bereits vorher gab es hier wichtige Persönlichkeiten und Entwicklungen für unseren heutigen Rechtsstaat.“