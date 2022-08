Neue Führung zur U-Bahn

Karlsruher Stadtbahntunnel und unterirdische Haltestellen machen viele Menschen neugierig

Die Führung „Von A wie Aquarium bis Z wie Zen: Was Sie schon immer über den Stadtbahntunnel wissen wollten“ ist ein neues Angebot der Karlsruhe Tourismus GmbH. Es kommt so gut an, dass die Besuchergruppe bei der Premiere zweigeteilt wurde.