Fünf Komiker, fünf Orte: „Komische Nacht“ erstmals zu Gast in Karlsruhe

Seit vielen Jahren tourt das Veranstaltungsformat der Komischen Nacht erfolgreich durch Deutschland. Am Dienstagabend fand der Comedy-Marathon erstmals auch in Karlsruhe statt.

Fünf Komiker bespielten bei der Komischen Nacht vom Sandkorn über Badisch Brauhaus, „Dom“ und K2 bis hin zur Gaststätte Im Schlachthof fünf Spielorte. Hierbei wechselten sich die zwanzigminütigen Auftritte so getaktet ab, dass am Ende der rund drei Stunden alle Künstler an einem Spielort zu sehen gewesen waren. Das klang nicht nur kurzweilig und abwechslungsreich, sondern wurde es auch.

„Für uns Künstler ist es schon eine sehr sportliche Herausforderung, aber es macht nun einmal Spaß und je später der Abend, desto lustiger sind die Leute“, keucht der Entertainer Thomas Nicolai.

Gerade hat er den Abend Schlachthof eröffnet und anschließend noch ein paar Bücher verkauft. Asterix als Gladiator in der von ihm geschaffenen sächsischen Übersetzung. Draußen steht schon das Taxi bereit, das ihn und seinen Tontechniker Alex zum Badisch Brauhaus fahren wird. „Tschüss!“ und raus ist er. Zuvor war es ihm erfolgreich gelungen, das Publikum im vollbesetzten Bühnenraum des Gasthauses so richtig in Stimmung zu bringen.

Komische Nacht im Badisch Brauhaus schnell ausverkauft

Auch Tina Zielinski, die Betriebsleiterin der Traditionsstätte, hatte sich den Auftritt angeschaut. Nach einem sehr schwachen Januar hatte man das Haus im Februar vier Wochen schließen müssen und erst im März wieder aufgemacht. Noch laufe in der Gastronomie nicht alles so richtig rund.

Umso überraschter war sie, dass die „Komische Nacht“ bei ihr so schnell ausverkauft gewesen sei. „Im Oktober kommt die Veranstaltung und wir haben gleich gesagt, dass wir wieder dabei sein werden. Und dann werden wir das ganze Lokal bespielen“, freut sie sich.

Ich hatte mir das Konzept auf der Webseite durchgelesen und fand es klasse. Marcus, Zuschauer

So wie das Geschwisterpaar Michaela und Marcus aus Linkenheim-Hochstetten. „Sehr gut“ findet Michaela den Abend, worüber Marcus weniger überrascht ist: „Ich hatte mir das Konzept auf der Webseite durchgelesen und fand es klasse“, fühlt er sich nun bestätigt. Ein paar Minuten später als vorgesehen huschen dann zwei junge Männer in den Saal. Es ist der Comedian DJ Pop mit seinem Techniker Nikolai. Immer heiter geht es nun mit ihm weiter.

Einige Zeit später, im K2 in der Kreuzstraße: Auch die Dependance des Kammertheaters nimmt an der „Komischen Nacht“ teil. Der Kontrast könnte größer nicht sein. Dort der vollbesetzte Schlachthof, wo niemand eine Maske trug. Und hier ein Saal mit seiner auf 60 Prozent des Möglichen reduzierten Kapazität.

Publikum im K2 feiert englischen Comedian John Armstrong

Eben hat hier der englische Comedian John Armstrong seinen Auftritt beendet. Das Publikum reagierte begeistert auf seinen Humor, der von weit unterhalb der legendären Gürtellinie grüßte. „Leute, das war britischer Humor. Und wenn es Euch nicht gefallen hat, dann hättet Ihr halt den Krieg gewinnen sollen“, hat er sich von Zuschauern verabschiedet.

Darunter waren auch drei junge Leute, die den beobachteten Altersschnitt spürbar gesenkt hatten. Es sind die Studierenden Johann, Marielle und Käthe. „Käthe ist aus Jena zu Besuch und wir wollten sie im wahrsten Sinne des Wortes bespaßen“, sagt Johann. Bei der Frage, ob die Erwartungen an den Abend erfüllt worden seien, setzt das Trio zum Lächeln an. „Ja, ganz schön komisch“ sei die Show, übersetzt Marielle die heitere Stimmung in die passenden Worte.