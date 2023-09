Polizei sucht Zeugen

Fünfköpfige Gruppe raubt Mann in der Karlsruher Nottingham-Anlage aus

Eine Gruppe unbekannter Männer hat in der Nacht auf Donnerstag einen Mann in der Nottingham-Anlage in Karlsruhe ausgeraubt. Der 33-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.