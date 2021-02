Impfstoff fehlt

Für Senioren im Betreuten Wohnen in Karlsruhe fehlt der Impfstoff

Die erste Impfrunde soll in den Pflegeheimen in der Region Karlsruhe Ende Februar durch sein. Doch Senioren, die in zum Teil an die Häuser angedockten Einrichtungen des Betreuten Wohnens leben, gehen leer aus. Auch wenn sie 80 Jahre oder älter sind.