An den Rand gedrängt

Fuß- und Radentscheid kritisiert viele für Radfahrer schlecht gestaltete Kreuzungen in Karlsruhe

Die Gestaltung vieler Kreuzungen in Karlsruhe müsse aus Sicht von Fahrradfahrern komplett umgekrempelt werden, kritisiert der Fuß- und Radentscheids Karlsruhe. Was fehlt Fußgängern und Radfahrern in Karlsruhe?