Der Karoline-Luise-Tunnel in Karlsruhe steht kurz vor der Eröffnung. Bevor demnächst Autos durch den Tunnel unter der Kriegsstraße rollen, sind aber erst einmal die Fußgänger an der Reihe.

Zum Fest der Sinne, das an diesem Wochenende in Karlsruhe stattfindet, soll es einen Tunnelspaziergang geben. Die Nordröhre des Tunnels im Bereich Ritterstraße/Ettlinger Tor soll am Samstag, 7. Mai, für Fußgänger geöffnet werden.

Der Zugang verläuft über die nördliche Rampe im Bereich der Ritterstraße.

Von 10 bis 17.30 Uhr können Besucher bei Livemusik durch den Tunnel spazieren. Wer mehr über den Tunnelspaziergang erfahren will, kann sich in einem Zelt im Nymphengarten an der Ecke Ritterstraße/Kriegsstraße sowie im Tunnel selbst an einem Stand informieren.

Sportlich wird es im Karoline-Luise-Tunnel am Sonntag, 8. Mai. Dann wird die Laufveranstaltung „Badische Meile“ für ein kurzes Stück durch den Tunnel geleitet. Danach gehen die Tests bis zur Inbetriebnahme der unterirdischen Ost-West-Verbindung weiter.