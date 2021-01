Ein 83 Jahre alter Fußgänger ist am Freitagmittag in Karlsruhe vor eine Straßenbahn gelaufen. Durch den Zusammenstoß mit der Bahn fiel der Rentner zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

Der Senior ist gegen 12.20 Uhr an der Haltestellte Weinweg im Bereich des Fußgängerübergangs unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 83-Jährige trotz roter Ampel die Gleise. Dabei wurde er von einer Bahn der Linie 2 frontal erfasst.

Obwohl der Zugführer die Bahn abbremste, kollidierte der Passant mit dem Zug. Anschließend wurde er nach rechts in Richtung des Haltestellenbereichs abgewiesen und stürzte mit dem Gesicht voraus zu Boden. Dadurch wurde er im Gesichtsbereich leicht verletzt und musste zur Behandlung per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Fahrgäste in der Bahn blieben durch die Bremsung hingegen unbeschadet. An der Bahn selbst entstand kein Schaden. Der Bahnverkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Stadtmitte bis 12.50 Uhr unterbrochen.