Fußgängerin bei Überqueren einer Straße in Karlsruhe leicht verletzt

Beim Überqueren der Durmersheimer Straße in Karlsruhe hat eine 47-jährige Fußgängerin am Dienstagnachmittag ein fahrendes Auto touchiert. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

Eine 47-jährige Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag auf der Durmersheimer Straße in Karlsruhe leicht verletzt worden, als sie auf die befahrene Straße lief. Offenbar achtete sie nicht auf den Verkehr und touchierte einen Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos, teilte die Polizei mit.

Möglicherweise war ihre Sicht gegen 16.40 Uhr durch einen am Fahrbahnrand stehenden Bus blockiert, hinter dem sie auf die Straße lief. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in einem niedrigen dreistelligen Betrag.