Schwer verletzt

Fußgängerin in Karlsruhe von Straßenbahn erfasst

Eine 32-jährige Fußgängerin ist am frühen Dienstagabend in Karlsruhe von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Offenbar betrat die Frau bei roter Fußgängerampel den Gleisbereich in der Baumeisterstraße.