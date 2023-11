Weihnachtlicher Budenzauber

Punkt 11 geht’s los: Der Karlsruher Weihnachtsmarkt ist eröffnet

In Karlsruhe ist am Dienstag der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Um 11 Uhr ging es los. Auch wenn es zu Beginn trocken und grau ist, eingefleischte Fans stören sich nicht am Wetter.