Galerienparcours: Karlsruher Kunstszene in Bewegung

Der Karlsruher Galerientag ist ein eindrucksvolles Aushängeschild für die Kunstszene der Stadt und darüber hinaus. Von der Galerie Schrade am Zirkel bis zur Galerie Meyer Riegger nahe des ZKM erstreckt sich der Parcours für diesen Rundgang zu den Galerien der Stadt. Los geht es am Samstag, 23. September, ab 15 Uhr. Einige wenige neue Ausstellungen eröffnen bereits am Freitagabend.

13 national und international aufgestellte Galerien beteiligen sich an diesem Kunstspaziergang wieder, teils mit neuen Ausstellungen von Künstlern der Galerie, aber auch mit Gastkünstlerinnen und -künstlern. Überwiegend zeitgenössische Positionen sind zu sehen.

Es ist schön zu sehen, dass viel jüngere Kunst nachkommt. Rita Burster

Karlsruher Galeristin

„Mal schauen, wo es hingeht, jedenfalls ist es schön zu sehen, dass viel jüngere Kunst nachkommt“, sagt die Karlsruher Galeristin Rita Burster im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie organisiert den Galerientag stets zur Frühjahrs- und zur Herbstsaison. Alle Kunstprogramme der beteiligten Galeristen seien sehr unterschiedlich: Malerei, abstrakt, figürlich, in geheimnisvollen Pinselschwüngen, Plastiken und etliche schräge Kombinationen mit Kunst im Raum.

Bildträger aller Art im Wohnzimmerformat

Zwei ehemalige Street-Art-Künstler verknüpfen inzwischen fantasievolle Bildwelten mit floralen Linien und Popkultur auf Bildträgern aller Art im Wohnzimmerformat. Eine junge Bildhauerin setzt eine Glaswand als sinnlich erfahrbaren Raumteiler ein. Ein arrivierter Maler der Region zeigt, wie komplex und farblich vielschichtig das gute alte Landschaftsbild noch wirkt.

In der Galerie Burster (Baumeisterstraße 4) kombiniert der deutsche Künstler Gary Schlingheider seine abstrakte Malerei mit den verschlungenen farbigen Konturen auf großen Leinwänden eng mit der Skulptur im Raum. Seine vom amerikanischen Minimalismus inspirierte Konzeptkunst hat dem heute 40-Jährigen bereits den mit 20.000 Euro dotierten Wilhelm-Loth-Skulpturenpreis 2021 auf der Art Karlsruhe eingebracht. Schlingheiders neue Karlsruher Werkschau wird am Freitagabend, 22. September, eröffnet.

Cohen-Song inspiriert zum Ausstellungstitel

Auch die Galerie Meyer Riegger (Klauprechtstraße 22) ist einen Tag früher dran mit ihrer Vernissage. Mit der neuen Gruppenausstellung „Songs from a Room“, die sich auf ein Album von Leonard Cohen von 1968 bezieht, geht es zwar nicht um handfesten Protest, aber um ein Hinterfragen von Raum und Wirkung der Kunst.

Vor 25 Jahren habe es schon einmal eine Ausstellung in der Galerie Meyer Riegger mit demselben Titel gegeben, aber mit anderen Künstlern, sagt Galerist Thomas Riegger. Dieses Mal beschäftigen sich die neuen Künstler der Galerie wie der Brite Jonathan Monk oder die deutsch-afghanische Malerin Tamina Amadyar mit Architektur des Raums, Raumklang und Musikwirkung.

Auch die aus Bayern stammende Malerin Amelie von Wulffen konfrontiert auf ihrem Bild eine Familie in einer alpenländischen Szenerie beim Hauskonzert mit der modernen Zeit und zeigt sich dabei als Mädchen am Klavier.

Referenzen stehen in der international agierenden Galerie Meyer Riegger im Fokus, insbesondere Bezüge aktueller Kunst zur Minimal Art der 1960er Jahre mit ihrer reduzierten Formensprache. Diese greift nicht nur die Frankfurter Bildhauerin Katinka Bock in ihrer schräg platzierten Glasscheibe aus Abbruchfunden auf, sondern schon der ehemalige Düsseldorfer Akademieprofessor Andreas Schulze in seiner zweiteiligen Bildkomposition aus nebeneinander gemalten TV-Bildschirmen samt Durchreiche in der Mitte – wie sie in den 1980ern noch in deutschen Küchen nicht selten vorhanden war.

KEF!-Graffiti auch im Pforzheimer Stadtraum

Die farbenfrohen, jungen Wilden sind bei Michael Oess in der Neuen Kunst Gallery am Zirkel zu sehen. Von Graffiti inspiriert sind die Bildformate der beiden ehemaligen deutschen Sprayer Simon Röhlen (alias KEF!) und Van Ray. Sie wurden, so Galerist Oess, in den USA und in Asien bekannt – längst aber hat KEF! in deutschen Museen Boden gutgemacht und sich auch im Stadtraum von Pforzheim (Germaniastraße) mit seinen floralen, mit der Malerrolle freihändig aufgetragenen Farbschwüngen verewigt. In seinen Walzenbildern auf glänzender Folie geht es um die Feinheiten von Farben und kontemplativ wirkenden Linien. Der Popkultur frönt der Düsseldorfer Van Ray mit Botschaften und Graffiti-Collagen auf rostigen Stahlplatten.

Für die seit Jahrzehnten mit der Galerie Rottloff aktive Karlsruher Galeristin Helgard Müller-Jensen (Sophienstraße 105) ist der Galerientag am Samstagnachmittag auch gut fürs Publikum von weiter weg: „Dann sind die Straßen nicht mehr so voll“, sagt sie. Ihre Galerie hat sie der Landschaftsmalerei des Oberkircher Malers Werner Schmidt zur Verfügung gestellt; der Künstler ist im Sommer 70 Jahre alt geworden.

Junger Galerist mit PAW-Kunsträumen am Start

Das Kunstspektrum des Galerientags ist weit gefasst, die Kunstszene in Bewegung. Etliche temporäre Projekträume sind hinzugekommen, wie die Galerie OH in der Waldstraße. Der junge Galerist Malte Pawelczyk ist mit seiner Galerie PAW (Schützenstraße 37) und dem jungen Bildhauer Nino Maaskola am Start; eine seiner Großskulpturen steht bereits im Park vor dem KIT.

Der Karlsruher Galerientag läuft am Samstag von 15 bis 20 Uhr.