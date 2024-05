183 Haushalte machen beim Flohmarkt in der Gartenstadt mit. Warum sich Anwohner und Besucher über den Zuwachs freuen.

Die Gartenstadt Rüppurr am frühen Morgen um sieben Uhr. Die Straßen mit den Blumennamen glänzen nass vom nächtlichen Regen, und doch herrscht für die Uhrzeit ungewohntes Treiben. Die Bewohner, die jetzt schon anfangen, ihren Flohmarktstand aufzubauen, schauen aber besorgt zum Himmel. Wird das Wetter halten? Es stellt sich später heraus: einigermaßen.

Zum dritten Mal fand am Sonntag der „Gartenstadtflohmarkt“ statt und erfreute sich wachsender Beliebtheit. „Es ist super, dass man keine Standgebühr zahlen muss!“, sagt Senay Klauke, die vor dem einstigen Bäcker Fuchs ausstellt.

Externer Inhalt von Instagram

In der Gartenstadt lebt es sich bekanntlich engmaschig, und man kennt sich, manchmal seit Generationen. Um dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken, haben Jonas und Tina Lamprecht 2022 den Flohmarkt vor den Häusern „erfunden“.

Viele nutzen die Gelegenheit, für den Flohmarkt in der Gartenstadt ihren Keller auszuräumen

Und das kam an. 183 Haushalte machten diesmal mit – ein schöner Anstieg gegenüber den vergangenen Jahren. Und eine willkommene Gelegenheit, den Keller auszuräumen. Allgemeines Aufatmen, wenn etwas einst Geliebtes verkauft ist. Man ist sich einig: „Es sammelt sich immer so viel an!“

Irina Hansmann vom Sozialmanagement der Gartenstadt: „Wir freuen uns, wenn solche Aktionen aus der Mitte der Mieterschaft kommen.“ Meistens, so Hansmann, habe sich gezeigt, dass diese Veranstaltungen besser liefen als solche, die „von außen“ kämen.

„Wir helfen auch finanziell. So haben wir letztes Jahr die Druckkosten für die Flyer übernommen; diesmal spendieren wir Gutscheine am Stand der SG Rüppurr. Damit ist sowohl dem Verein gedient als auch uns. Wir möchten, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen.“

Es macht uns Spaß, und wir haben schon einiges verkauft. Senay Klauke

Verkäuferin beim Flohmarkt

Und das Konzept ging auf. Ausgestattet mit den Gutscheinen für Softdrink und Bratwurst begegneten sich Nachbarn und hatten endlich Zeit zum Plaudern. „Wir freuen uns sehr“, sagt Mitorganisator Lukas Weber, der auch für die Internetseite (www.gartenstadt-flohmakt.de) verantwortlich zeichnet. „Es wächst.“

So stöberten die Besucher nach Herzenslust, und es gab Begegnungen mit alten Bekannten und neue Entdeckungen. Kindersachen sowie Spiele und Spielzeug gingen gut. Aber auch Handtaschen, Bücher und manche nostalgische Lederjacke fanden für kleines Geld neue Träger. Schmuck und Blumenvasen wechselten die Besitzer.

Bei Senay Klauke kostete jedes modische Teil nur einen Euro. Auch Manfred Knöpple ist zufrieden. Er ruht sich kurz in einem Gartenstuhl aus; die Tochter steht am Stand. „Es macht uns Spaß, und wir haben schon einiges verkauft.“

Nachhaltigkeit ist die Grundidee des Gartenstadt-Flohmarkts

Bei manchem neuen Lieblingsstück könnte es allerdings sein, dass es nächstes Jahr wieder zum Verkauf steht.

Dieser Kreislauf des Wiederverwertens passt zum Gedanken der Nachhaltigkeit, den Gartenstadt und Veranstalter als wichtige Grundidee des Flohmarkts sehen. Alles kann man nicht aufbewahren. Denn, so seufzt eine Marktbeschickerin am Ostendorfplatz: „Man hat halt so viel Kruscht.“