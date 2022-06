Geburtstagsgeschenk mit Verspätung: 40 Chöre singen in Karlsruhe

Es ist ein Geburtstagsgeschenk mit einiger Verspätung: In Karlsruhe geht es drei Tage lang richtig musikalisch zu. Etwa 40 Chöre sind bei Chorfest der evangelischen Landeskirche in Baden dabei.

Drei klangvollen Tagen sieht Karlsruhe entgegen: Vom 1. bis 3. Juli findet in der Stadt unter der Überschrift „Unisono – vielstimmig eins“ das Chorfest der Evangelischen Landeskirche in Baden statt. Konzerte, Workshops und Mitsing-Angebote für alle gibt es auf Plätzen, in Höfen und in Kirchen.

Los geht es am Freitag, 1. Juli, um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz, wo ein „Best of“ aus fünf Oratorien von Mendelssohn, Haydn, Händel und Bach präsentiert wird.

Open-Air-Konzert auf dem Karlsruher Marktplatz

„Es gibt Ohrwürmer und Herzerwärmer“, verspricht Susanne Labsch als Vorsitzende des Landesverbands evangelischer Kirchenchöre in Baden. Um 21 Uhr startet das Open-Air-Konzert mit dem „Stavanger Gospel Choir“ ebenfalls auf der Marktplatzbühne. Die nächsten beiden Tage folgen unter anderem ein Kindermusical, eine auf drei Gotteshäuser verteilte Chornacht und zum Abschluss am Sonntag ab 10.30 Uhr ein Festgottesdienst wieder auf dem Marktplatz mit Landesbischöfin Heike Springhart.

Rund 40 Chöre sind mit von der Partie. Nach Angaben von Landeskantor Achim Plagge sind bisher gut 1.000 Sängerinnen und Sänger angemeldet. Zum Vergleich: 2013 fand das Chorfest in Pforzheim und 2017 in Heidelberg statt. „Da hatten wir je 1.600 Anmeldungen, am Ende waren zwischen 5.000 und 6.000 Menschen dabei“, bilanziert Kirchenmusikdirektor Kord Michaelis.

Im Vier-Jahres-Rhythmus wäre Karlsruhe 2021 am Zug gewesen, pünktlich zur 200-Jahr-Feier der evangelischen Landeskirche. Wegen Corona wurde der Event auf 2022 verschoben. Michaelis spricht dennoch von einem Geburtstagsgeschenk der Chöre.

Kindermusical in der Karlsruher Lutherkirche

„Jetzt dürfen wir wieder gemeinsam feiern und singen“, sagt Kulturbürgermeister Albert Käuflein (CDU). Er freue sich, dass das Leben wieder zurückkehre, mit Kunst, Kultur, Musik. „Die ganze Stadt wird voller Klang sein“, ist der Dezernent sicher. Die Stadt Karlsruhe gebe auch in Zeiten knapper Kassen 50.000 Euro für die Veranstaltung, „ein beachtlicher Betrag“, so Käuflein.

Als eigenes Chorfest im Chorfest bezeichnet Plagge die Produktion des Kindermusicals „Kunterbunt“, an dem 150 Mädchen und Jungen im Grundschulalter beteiligt sind. Zu sehen ist die Show am Samstag, 2. Juli, ab 15 Uhr in der Lutherkirche und in Auszügen wieder ab 16.30 Uhr auf der Marktplatzbühne.

Bei den Workshops für Erwachsene reicht das Spektrum von „Vocal Technique“ bis hin zu „Schöner Singen 60 plus“. In einer Führung geht es in der Christuskirche hoch hinaus: Unter der Überschrift „Hängt es an die große Glocke“ besteigen die Teilnehmer den Glockenturm.

Kinderland auf dem Friedrichsplatz

Bei Abendgottesdiensten gibt es Gospel, Taizé-Musik und den aus der anglikanischen Kirche bekannten Evensong. Auf dem Friedrichsplatz wird von dm ein Kinderland eingerichtet. „Das ist am Samstag und Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet“, erklärt Philipp Herz als Vertreter des Drogeriemarktes. Die kleinen Besucher dürfen unter anderem Instrumente basteln.