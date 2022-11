Verbrechen sind unvergessen

Gedenkfeier zahlreicher Organisationen in Karlsruhe für Opfer des Faschismus

Viele gedachten in Karlsruhe der Opfer des Faschismus am Totensonntag. Der Lebenshilfe-Vorsitzende prangert an, dass heute noch die Ansicht verbreitet sei, behinderte Menschen seien nur ein Kostenfaktor.