Gefährliche Neugier: Jugendliche bewerfen und treten einfahrenden Zug in Karlsruhe

Jugendliche haben am Dienstagmittag am Karlsruher Hauptbahnhof einen einfahrenden Güterzug mit Gegenständen beworfen und getreten. Die Polizei warnt vor möglichen Gefahren.

Drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 18 Jahren haben sich am Dienstag am Karlsruher Hauptbahnhof in Lebensgefahr gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, bewarfen sie gegen 13 Uhr einen einfahrenden Güterzug mit Gegenständen. Der Lokführer habe die Jugendlichen aus dem Führerstand heraus dabei beobachtet.

Im nächsten Moment näherten sich die drei dem noch fahrenden Zug und traten dagegen. Der Fahrer leitete umgehend eine Schnellbremsung ein und informierte die Bundespolizei.

Jugendliche handelten aus Neugier

Der 16-Jährige und seine beiden Begleiterinnen gaben später vor den Beamten an, aus Neugier gehandelt zu haben. Die Polizei klärte die Jugendlichen über die lebensgefährlichen Konsequenzen ihres Fehlverhaltens auf.

Der Sachverhalt wird nun durch die Jugendsachbearbeitung der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe übernommen. Außerdem werde geprüft, ob strafbare Handlungen vorlagen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.