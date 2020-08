Geht Sven Weigt für die CDU ins Karlsruher OB-Rennen?

Karlsruher CDU-Größen werden schweigsam, wenn sie mit dem Namen Sven Weigt konfrontiert werden: Der Bürgermeister von Karlsdorf-Neuthard wird inzwischen als möglicher Oberbürgermeister-Kandidat der Christdemokraten gehandelt.

Und während zuletzt andere Namen schnell wieder ausgeschlossen werden konnten, heißt es nun von einem Insider verhalten: So ganz abwegig sei der Name nicht... Offiziell will die CDU derzeit keine Namen dementieren oder bestätigen. Die große Verkündigung ist für Mitte September geplant.

Weigt gilt als politisch ambitioniert

Weigt selbst war am Freitag für die BNN nicht zu erreichen. Er bat seinen Hauptamtsleiter, die auf seinem Handy hinterlassene Bitte um Rückruf zu übernehmen. Weigt sei im Urlaub, in dem man ihn ja nicht stören wolle. Mitte September und damit kurz nach seinem 49. Geburtstag kommt er zurück.